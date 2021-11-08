Тюменцы могут проверить наличие QR-кода на сайте Госуслуг

| Фото: yanao.ru | Фото: yanao.ru

Наличие QR-кода жители Тюменской области могут проверить в личном кабинете на сайте Госуслуг. Для этого нужно зайти в раздел "Здоровье" и далее – в подраздел "Дневник самонаблюдений и сертификат вакцинации COVID-19".

На открывшейся станице пользователь увидит индивидуальный номер сертификата, персональные данные, дату и место вакцинации. Здесь же будет изображен QR-код, который нужно предъявить при входе в торговые центры, театры, фитнес-клубы и другие общественные места. Для удобства QR-код можно скачать на электронное устройство в формате PDF на русском и английском языке либо распечатать.

Если сертификат и QR-код не отображаются в личном кабинете, то в первую очередь важно проверить данные паспорта и СНИЛС в личном кабинете. Если они верны, то следует обратиться в поликлинику, где проходила вакцинация, и уточнить, какие данные сотрудники медорганизации внесли в регистр вакцинированных. Проверить нужно ФИО, СНИЛС, данные паспорта и дату рождения. Если после проверки оказалось, что все данные верны, необходимо написать обращение по проблеме вакцинации на сайте госуслуг.

Напомним, с 8 ноября посещать ряд объектов можно только при предъявлении QR-кода о вакцинации и документа, удостоверяющего личность. Ограничения касаются ряда торговых, торгово-развлекательных центров, торговых комплексов, театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, спортивных объектов при проведении на них физкультурных и спортивных мероприятий и для получения спортивно-оздоровительных услуг.