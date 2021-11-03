В Тюменской области с 8 ноября введут QR-коды для посещения ряда объектов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации от COVID-19, потребуются жителям и гостям Тюменской области для посещения торговых центров и ряда других объектов с 8 ноября 2021 года. Изменения в постановление правительства региона "О введении режима повышенной готовности" подписал глава региона Александр Моор, сообщает региональный оперативный штаб.

QR-код, оформленный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, или медицинский документ, подтверждающий наличие у гражданина вакцинации против новой коронавирусной инфекции в течение последних 12 месяцев, либо перенесенное заболевание COVID-19 в течение последних шести месяцев, а также документ, удостоверяющий личность, потребуется для посещения театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, а также спортивных объектов при проведении на них физкультурных и спортивных мероприятий и для получения спортивно-оздоровительных услуг, в том числе фитнес-центров и спортклубов. Изменения касаются всех граждан, достигших возраста 18 лет.

| Фото: yanao.ru | Фото: yanao.ru

Это требование распространяется также на торговые, торгово-развлекательные центры и торговые комплексы общей площадью от 4 тыс. кв. метров в Тюмени и Тобольске, от 3,5 тыс. кв. метров в Ишиме, от 3 тысяч кв. метров в Ялуторовске и от 2,5 тыс. кв. метров Заводоуковске. Исключение составляют отдельно стоящие гипермаркеты, где продаются продовольственные товары универсального ассортимента.

QR-код будет предъявляться на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой̆ смартфона, планшета или иного подобного устройства.

Кроме того, посещение указанных объектов допускается при предъявлении медицинского документа, подтверждающего наличие противопоказаний к вакцинации от COVID-19 и отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не позднее чем за 72 часа.