Тюменцам с прививкой от COVID-19 пояснили, как действовать при отсутствии QR-кода

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

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Что делать человеку, прошедшему вакцинацию от COVID-19 и не получившему QR-код, пояснили на портале Госуслуг.

Обычно информация отображается на Госуслугах в течение суток с даты вакцинации. Данные поступают из регистра вакцинированных Минздрава. Основные причины, почему вы можете не видеть свой сертификат: ваш СНИЛС не указан в регистре; медицинская организация не внесла в регистр ваши данные или внесла их некорректно; во время первой прививки у вас не было подтвержденной учетной записи на Госуслугах; вы не заходили в дневник вакцинированного и не подтверждали факт вакцинации.

"Рекомендуем обратиться по месту вакцинации для проверки ваших данных в регистре. Обязательно проверьте СНИЛС и дату рождения. Если данные верны, попросите медицинскую организацию отправить данные в регистр заново", - отмечается на портале Госуслуг.

При этом информация для выдачи сертификата может поступать от медорганизаций с задержками или ошибками. По официальным данным, с проблемами сталкивается до 20% пользователей.

Если сертификат не пришел через сутки, рекомендуется зайти в личный кабинет и проверить данные паспорта и СНИЛС. Учетная запись должна быть подтвержденной. Следует обратиться в медорганизацию и уточнить, какие данные о вас внесены в регистр вакцинированных.

"Проверьте ФИО, СНИЛС, паспорт и дату рождения. В поле "Статус ЕПГУ" сведений о прививке должно быть указано "Есть учётная запись". Если нашли ошибку или статус "Учетная запись не найдена", нужно переотправить исправленные сведения о прививке. Если ничего не помогает, оставьте сообщение в форме обратной связи. Выберите тематику сообщения "QR-код и сертификат вакцинированного", - отмечается на портале.

Если уведомления о вакцинации и получении сертификата приходили, но через некоторое время сертификат исчез и информация о прививке недоступна, сообщите в медицинскую организацию, в которой делали прививку. Возможно, ваши данные по ошибке удалили из регистра вакцинированных. Отправить сообщение можно в форме обратной связи. Выберите тематику сообщения "QR-код и сертификат вакцинированного".