Более 1 тыс. 200 ишимцев сделали прививку от COVID-19 в нерабочие дни

| Фото: ОБ №4 г.Ишим | Фото: ОБ №4 г.Ишим

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1 тыс. 210 жителей Ишима и Ишимского района сделали прививку от COVID-19 с 1 по 7 ноября. Всего на утро 8 ноября от коронавируса вакцинировались более 36 тыс. человек, сообщает областная больница № 4.

В ближайшие дни откроют прививочные пункты в поликлинике № 1 с 8 до 20 часов, в поликлинике № 3 с 8 до 16 часов, в дневном стационаре и офисе Сбербанка. С 10 до 17 часов возле торгового центра "Мечта" будет работать вакциномобиль.