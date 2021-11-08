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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Сроки формирования иммунитета к COVID-19 после прививки и болезни отличаются

Общество, 14:45 08 ноября 2021

администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Антитела IgG к новой коронавирусной инфекции формируются через 10-14 дней после появления первых симптомов заболевания либо на 42-й день после первой вакцинации. Они свидетельствуют о формировании долговременного иммунитета к COVID-19, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Еще один тип антител - IgM – являются маркерами "свежей" инфекции и вырабатываются на третий день после появления первых симптомов. При их обнаружении нужно обратиться к врачу для уточнения стадии заболевания и провести ПЦР-тест для исключения вирусовыделения.

Тесты на иммунитет после болезни и после вакцинации отличаются, потому что защитные антитела вырабатываются не к вирусу целиком, а к его отдельным белкам.

"У коронавируса основных белков четыре, а главных два — нуклеокапсидный белок (N) и спайк-белок (S). Иммунизация вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" направлена на стимуляцию выработки антител против спайк-белка. Поэтому, если человек привит, ему необходимо сдать тест на IgG к RDB S1 (спайк-белку). А вот тест на IgG к нуклеокапсидному белку (N) коронавируса покажет только антитела после перенесенного COVID-19. Тест на IgG к нуклеокапсидному белку (N) коронавируса бесполезно применять для оценки поствакцинального иммунитета", - пояснили специалисты.

Они добавили, что не стоит заниматься самолечением и самодиагностикой. Назначать исследование и интерпретировать результаты должен врач.

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# вакцинация , Роспотребнадзор

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