В Тюмени пункты вакцинации открыли в Выставочном зале и ДК "Железнодорожник"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Два дополнительных пункта вакцинации открыли в Тюмени 8 ноября, сообщает региональный оперативный штаб.

В выставочном центре "Тюменская ярмарка" (ул. Севастопольская, 12) сделать прививку от COVID-19 можно с 10 до 16 часов, в ДК "Железнодорожник" ( ул. Первомайская, 55) - с 8 до 20 часов.

Всего в Тюмени работают 11 дополнительных пунктов вакцинации. Помимо выше указанных, это спортивные школы "Водник" и "Тура", центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", стадион "Геолог", детско-юношеский центр "Пламя", Дворец "Пионер", ТРЦ "Гудвин" (вакциномобиль), детский центр "Грант", Центр спортивной гимнастики.