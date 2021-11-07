Число россиян, поставивших прививки от коронавируса, выросло в четыре-пять раз

| Фото: со страницы Александра Моора ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора ВКонтакте

Число вакцинирующихся от коронавируса россиян выросло почти в четыре-пять раз, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что те меры, которые были приняты в том числе по подталкиванию населения для вакцинации, они тоже сработали. Министр попросил переболевших COVID-19 пройти углубленную диспансеризацию, так как после инфекции может возникнуть много осложнений, связанных с поражением сердца.

Напомним, федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщал, что по состоянию на 5 ноября уровень коллективного иммунитета в России достиг 48%. Первый укол получили более 60 млн человек, полный курс вакцинации прошли свыше 57,2 млн россиян.

Как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, окончание пандемии напрямую зависит от темпов вакцинации. Она сообщила, что необходимо пресекать любые попытки фальсификации документов о прививке. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова указывала, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 должен быть не менее 80%.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам властей, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.