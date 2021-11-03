В УФО от COVID-19 ежедневно вакцинируют до 84 тысяч человек

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

С 30 октября темпы вакцинации в Уральском федеральном округе выросли в среднем до 84 тыс. человек в сутки. Это в 11 раз больше, чем в начале октября.

На 3 ноября в округе вакцинировано первым компонентом более 4,7 млн человек, это 38,3% от всех жителей федерального округа. Вторым компонентом – почти 4 млн человек. Активнее всего прививаются жители Свердловской и Челябинской областей.

В начале октября в сутки вакцинировались около 7,5 тыс. жителей УФО. С 8 октября, когда регионы начали вводить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан, показатель вырос до 16 тыс. человек.

"Для нас это не просто цифры – это спасенные человеческие жизни. Сейчас вакцинация и ответственное соблюдение всех ограничительных мер – главные способы сохранить людей. Не стоит расслабляться в выходные дни. Их нужно использовать как возможность привиться и дать организму восстановиться в первые дни после ввода компонента", - отметил полпред Владимир Якушев.