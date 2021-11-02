В Тюменской области 93% сотрудников сферы социальной защиты сделали прививку от COVID-19

департамент социального развития Тюменской области департамент социального развития Тюменской области

93% сотрудников сферы социальной защиты населения Тюменской области сделали прививку от COVID-19. Такие данные на 1 ноября приводит пресс-служба регионального департамента социального развития.

"Прежде всего, прививку сделали специалисты, которые работают с гражданами, оказывая им социальные услуги и предоставляя меры социальной поддержки", - отметили в ведомстве.

В домах-интернатах и отделениях временного проживания Тюменской области провакцинировано более 3,6 тыс. получателей социальных услуг, 97%. Напомним, что с апреля 2020 г. работники стационарных организаций соцобслуживания населения работали в полной изоляции и находились 14 дней рядом со своими подопечными. При этом обязательным требованием перед заходом на смену было тестирование.

Также социальные работники оказывают содействие в вакцинации пожилых граждан, которых они обслуживают на дому. Уже привиты 2,7 тыс. граждан.

Личный прием граждан в органах социальной защиты населения приостановлен до 31 декабря 2021 г., но специалисты продолжают прием заявлений и обращений в электронном виде, назначение и выплату мер соцподдержки, оказывают соцуслуги на дому одиноким и одиноко проживающим гражданам.

1-3 ноября для многих сотрудников сферы социальной защиты населения рабочие дни. 4-7 ноября продолжится работа по доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости гражданам старше 60 лет и инвалидам, обращаться по телефону 8-800-201-41-41, с 8 до 17 часов. Будут также работать в режиме онлайн социальная служба экстренного реагирования "Ребенок и семья", 8-800-200-72-01, круглосуточно; другие экстренные соцслужбы.