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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени создали маски с надписью "Привет - привИт!"

Общество, 16:59 01 ноября 2021

фото: ИА "Тюменская линия"

Привлечь внимание к вакцинации собственным примером - легко. Мотивационную маску "Привет - привИт" создали в Тюмени. Идея принадлежит директору департамента потребительского рынка Тюмени Елене Ерёминой.

За время пандемии коронавирусной инфекции маска стала не только индивидуальным средством защиты, но и модным аксессуаром. Помимо традиционных, медицинских, которые можно приобрести в любой аптеке, тюменцы создают свои.

"Идея сделать маску с такой надпись пришла мне, шрифт создала председатель Союза дизайнеров России Елена Коробейникова. А сшила маски мастерица Людмила Зюркалова, у нее золотые руки. Я уже раздарила 40 таких масок своим друзьям и знакомым, которые поставили прививку", - рассказала Елена Ерёмина.

фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, что в Тюменской области действует обязательный масочный режим. Надевать индивидуальное средство защиты нужно в магазинах, аптеках, общественном транспорте. Также жителям рекомендуют сделать прививки от COVID-19 - именно создание коллективного иммунитета позволит вернуться к нормальной жизни без ограничений, напоминают специалисты.

Екатерина Исаева

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# вакцинация , Елена Еремина , коронавирус , маски

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