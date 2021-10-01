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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Российские ученые нашли стопроцентный способ защиты от COVID-19

Общество, 10:27 28 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что назальная вакцина создает независимый барьер, препятствующий проникновению вируса в организм человека на уровне местного иммунитета в области "входных ворот".

"Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот", - сказал Гинцбург.

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# коронавирус

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