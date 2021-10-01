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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Центр Гамалеи: "Спутник V" защищает от всех вариантов COVID-19

Общество, 10:35 27 октября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вакцина "Спутник V" защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма "дельта". Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

"Вакцина "Спутник V" эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, будет ли "Спутник V" эффективен против нового варианта дельта-штамма.

Он отметил, что новые варианты "дельты" появляются постоянно. При этом пока нет ни одного, во всяком случае в Москве, который по распространенности превышал бы десятую долю процента, уточнил Гинцбург.

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# коронавирус

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