В Тюменской области запаса вакцины от COVID-19 хватит на 148 тыс. человек

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области 148 тыс. 99 жителей могут получить прививку от коронавируса. Создан запас для полного цикла вакцинации. Такие данные на 26 октября привела корреспонденту "Тюменской линии" руководитель пресс-службы регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"В регионе доступны все четыре вида вакцины, которые зарегистрированы на территории РФ. Поставки идут регулярно, каких-либо перебоев у нас не было", - отметила она.

Напомним, в Тюменской области с момента вступления в силу постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции ряда категорий работников спрос на вакцинацию увеличился в 4,2 раза.

График работы мобильных пунктов вакцинации размещен на портале "Территория здоровья". Запись на прививку от COVID-19 доступна на едином портале государственных услуг, через регистратуру поликлиники по месту жительства, по номеру - 122.

В Тюменской области на 26 октября вакцинированы против коронавируса 661 тыс. 86 человек, полный курс прошли 613 тыс. 442 жителя.

Анжела Лебедева