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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В России утверждена форма сертификата о вакцинации от COVID-19

Общество, 10:28 26 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Форму сертификата о вакцинации от коронавируса утвердил Минздрав России. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из приказа, в сертификат внесут фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, адрес проживания привитого и дату оформления документа. Предусмотрен QR-код и данные о сделанных прививках. В документ включат сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о ранее перенесенном заболевании.

Приказ вступает в силу с 8 ноября. Сертификаты, полученные до этой даты, автоматически переоформят на портале госуслуг до 1 марта.

Запись будет сформирована сразу на русском и английском языках не позднее, чем через три календарных дня после прививки. При желании его можно получить на бумажном носителе.

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# сертификат

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