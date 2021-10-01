  • 25 октября 202125.10.2021понедельник
  • USD70,8623
    EUR82,4979
  • В Тюмени 3..5 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Почему нельзя чистить зубы перед ПЦР-тестом на COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре

Общество, 12:49 25 октября 2021

инфографика Роспотребнадзора

Мазок для ПЦР-исследования на COVID-19 берут и из носоглотки, и из зева, поэтому перед сдачей теста не рекомендуется чистить зубы, использовать спрей-освежитель для рта или жевать жевательную резинку. Это снижает количество вируса в мазке, сообщили специалисты Роспотребнадзора.

Кроме того, сдавать ПЦР-тест на коронавирус советуют не раньше трех-четрех часов после последнего приема пищи. При проглатывании инфицированные клетки уходят с поверхности слизистой оболочки вместе с едой, это грозит ложноотрицательным результатом. То же касается и питья.

Специалисты напоминают, что за три часа до взятия мазка также нельзя курить, промывать нос, использовать спреи, капли и мази для носа. За два дня до сдачи ПЦР-теста не стоит употреблять алкоголь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инфографика , коронавирус , ПЦР-тест , Роспотребнадзор

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:56 25.10.2021В Тюмени, Ишиме и Тобольске покажут спектакли ко Дню рождения Конька-горбунка
13:50 25.10.2021Смерть 14 человек с COVID-19 зафиксирована в Тюменской области
13:44 25.10.2021Тюменкам с детьми предлагают бесплатно получить специальности фитнес-тренера и парикмахера
12:49 25.10.2021Почему нельзя чистить зубы перед ПЦР-тестом на COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре