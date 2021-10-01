Почему нельзя чистить зубы перед ПЦР-тестом на COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре

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Мазок для ПЦР-исследования на COVID-19 берут и из носоглотки, и из зева, поэтому перед сдачей теста не рекомендуется чистить зубы, использовать спрей-освежитель для рта или жевать жевательную резинку. Это снижает количество вируса в мазке, сообщили специалисты Роспотребнадзора.

Кроме того, сдавать ПЦР-тест на коронавирус советуют не раньше трех-четрех часов после последнего приема пищи. При проглатывании инфицированные клетки уходят с поверхности слизистой оболочки вместе с едой, это грозит ложноотрицательным результатом. То же касается и питья.

Специалисты напоминают, что за три часа до взятия мазка также нельзя курить, промывать нос, использовать спреи, капли и мази для носа. За два дня до сдачи ПЦР-теста не стоит употреблять алкоголь.