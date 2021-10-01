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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Cтаршему поколению особенно важно вакцинироваться от COVID-19, считает главный тюменский гериатр

Общество, 13:35 22 октября 2021

пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Тяжелыми последствиями для невакцинированного организма может обернуться инфицирование коронавирусом. Особенно высок риск осложнений для человека старшего возраста, у которого, как правило, не одно хроническое заболевание.

О важности вакцинации от COVID-19 тюменцев от 60 лет и старше рассказала заведующая кафедрой внутренних болезней, поликлинической терапии и семейной медицины Тюменского ГМУ, доктор медицинских наук главный гериатр Тюменской области Татьяна Болотнова.

"С возрастом число заболеваний увеличивается. Это и заболевание сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной системы, сахарный диабет, растет риск онкологической патологии. У человека старшего возраста происходит снижение активности иммунной системы, снижаются функции почек и эндокринной системы, нарушаются метаболические процессы. На этом фоне встреча с коронавирусной инфекцией приведет к более тяжелому и длительному течению болезни", — отмечает Татьяна Болотнова.

Гериатр рассказала, что осложнения у тюменцев старшего возраста возникают не только в острый период течения коронавирусной инфекции, но и после восстановления и реабилитации. Могут возникать проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы, повышается риск инфаркта и инсульта, вероятна декомпенсация сахарного диабета — состояние, которое развивается вследствие неконтролируемого увеличения уровня глюкозы в крови.

"Старшее поколение должно в обязательном порядке проходить вакцинацию", — подчеркнула Татьяна Болотнова.

Влада Нерадовская

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# вакцина , гериартрия , коронавирус

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