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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели в Тюменской области

Общество, 19:55 18 октября 2021

Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области вводится обязательная вакцинация для сотрудников высших учебных заведений, МФЦ, работников сферы обслуживания, вахтовиков, государственных и муниципальных служащих.

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Галина Шарухо. Документ опубликован на сайте управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

"Проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, расцениваю ее как неблагополучную", - отмечено в обосновании.

Требование об обязательной вакцинации не касается людей, имеющих медицинские противопоказания.

Правительство Тюменской области должно представить в региональное управление Роспотребнадзора сводный план вакцинации от COVID-19 до 22 октября.

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# коронавирус

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