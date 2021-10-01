Тюменская область лидирует в УФО по темпам вакцинации от COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

94% составляет загруженность коечного фонда в регионах Уральского федерального округа. За минувшую неделю в УФО было развёрнуто 2 тыс. 388 новых коек.

Такие данные прозвучали на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами регионов, которое провел полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев.

Наблюдается увеличение числа вакцинаций. За прошедшие семь дней в УФО первым компонентом привили более 20 тыс. человек.

Оба компонента вакцины на сегодняшний день получили 3,5 млн жителей УФО. Это 62% от планового значения (план - вакцинация 60% от взрослого населения).

Активнее всего прививочная кампания проводится в Тюменской области (курс вакцинации прошли 82% жителей от плана), в Югре (оба компонента вакцины получили 73% жителей от плана) и на Ямале (полностью привит 71% жителей от плана). В Курганской области обе прививки поставили 60% жителей, в Свердловской - 57%, в Челябинской - 54% от плановых значений.