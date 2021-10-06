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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ревакцинацию от COVID-19 в подъем заболеваемости следует делать один раз в полгода

Общество, 18:35 06 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ревакцинация от коронавирусной инфекции в обычных условиях проводится один раз в год. В период подъема заболеваемости нужно проводить ревакцинацию один раз в 6 месяцев, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Тем, кто уже переболел, вакцинацию лучше пройти спустя 6 месяцев после перенесенного COVID-19. Вакцинация проводится вне зависимости от наличия и количества антител. Провести ревакцинацию можно любой зарегистрированной в России вакциной. И не важно, какой из них вы привились в первый раз. Как и раньше, прививка делается бесплатно, достаточно иметь при себе российский паспорт и полис ОМС", - говорят специалисты.

В Тюменской области поставить прививку можно в поликлиниках, в ТЦ, в мобильных пунктах вакцинации. Запись доступна на едином портале государственных услуг, через регистратуру поликлиники по месту жительства, по номеру - 122.

Сведения о дополнительных пунктах вакцинации еженедельно публикуются на портале "Территория здоровья".

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# вакцинация , коронавирус

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