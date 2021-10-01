Роспотребнадзор: пожилые люди переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов

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Люди пожилого возраста переносят вакцинацию против коронавируса легко, без побочных эффектов. Это связано с особенностями иммунной реакции организма в вашем возрасте. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

"Пожилые люди находятся в зоне риска при заболевании коронавирусной инфекцией. Из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения коронавируса и необратимых последствий", - уверены специалисты.

Гражданам 60+ прививаться можно даже с различными хроническими заболеваниями, главное, чтобы они не были в фазе обострения. Необходима консультация лечащего врача.

По словам экспертов, полноценный иммунитет формируется не ранее, чем через 42-45 дней после первой прививки. Важно соблюдать меры безопасности до выработки антител: избегать скопления людей, носить маску в общественных местах, часто мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком.