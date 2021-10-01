Ученые пришли к выводу, что вакцина "КовиВак" безопасна и эффективна

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Вакцина "КовиВак" безопасна и эффективна. К такому выводу пришел коллектив российских ученых, в состав которого вошли сотрудники биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, которые исследовали безопасность и иммуногенность отечественного препарата "КовиВак".

Критики инактивированных вакцин, к каковым относится и "КовиВак", заявляют, что при использовании такой технологии структура молекул вируса меняется, и антитела вырабатываются "неправильные".

Ученые установили, что эти опасения беспочвенны.

Затем ученые испытали вакцину на сирийских хомячках и убедились в ее эффективности. Даже спустя год после вакцинации уровень иммунитета от Covid-19 был достаточным. Хомячков намеренно заражали коронавирусом, но у привитой группы вирусная пневмония не развивалась, в то время как не привитые животные заболели.

Кроме того, исследование на грызунах и приматах показало, что в долгосрочной перспективе вакцина "КовиВак" не оказывает негативных эффектов на здоровье — ни острых, ни хронических. Также ученые не обнаружили влияния препарата на репродуктивную систему, развитие потомства и развитие аллергических реакций. Это позволяет рассчитывать, что и для человека вакцина безопасна.

"Коллектив кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ при поддержке РФФИ планирует продолжить структурные исследования белков SARS-CoV-2 и разработать тест-систему для поиска новых лекарств против Covid-19", - сообщила профессор РАН, доктор биологических наук, профессор кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ Ольга Соколова.