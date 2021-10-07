Инфекционист Ксения Степанова: вакцинация эффективно защитит ребенка от полиомиелита

| Фото: департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

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Вакцинация – единственный и эффективный способ защитить ребенка от полиомиелита и его осложнений. Прививку можно сделать бесплатно в детских поликлиниках по месту прикрепления, напомнила главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Тюменской области, к.м.н. Ксения Степанова, сообщает управление Роспотребнадзора.

Эксперт отметила, что полиомиелит поражает прежде всего центральную нервную систему, в результате у детей развивается паралич, в основном нижних конечностей. Этот процесс необратим. Восстановить организм после лечения полностью невозможно.

Могут заболеть вирусом как привитые, так и непривитые дети. Но непривитые дети страдают параличом, болеют тяжело и с последствиями для всего организма. Привитые же являются только переносчиками вируса. Ксения Степанова отметила, что лишь в одном из 200 случаев инфицирования у зараженного человека развивается острый паралич, при котором люди не ходят, возникает деформация нижних конечностей. Болезнь может сопровождаться пневмонией, поражением сердца, тяжелыми желудочно-кишечными расстройствами, сопровождающимися желудочными кровотечениями. 5-10% из числа парализованных в результате перенесенного полиомиелита умирают. Подростки и взрослые болеют особенно тяжело, смертность среди них до 15%.

По словам эксперта, реакция на введение живой вакцины почти отсутствует. Крайне редко регистрируется небольшое повышение температуры, которая проходит самостоятельно и не требует лечения. Иногда бывает учащение стула. Возможна местная реакция - отек и покраснение в горле. Вакцину от полиомиелита дают даже больным детям и новорожденным.

У живой вакцины есть противопоказания. Перед любой вакцинацией обязателен осмотр врача, у детей это педиатр. Первую прививку необходимо сделать ребенку в три месяца, вторую - в четыре с половиной месяца, третью - в шесть месяцев. Ревакцинация проводится обязательно.