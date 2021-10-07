Ишимские медики рассказали, что непривитые от COVID-19 попадают в реанимацию чаще

| Фото: ОБ № 4 Ишима ВКонтакте | Фото: ОБ № 4 Ишима ВКонтакте

До 40 человек ежедневно поступают в моногоспитали областной больницы № 4 в Ишиме и с. Б. Сорокино. На 7 октября госпитализированы 298 пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией, 54 из которых находятся на лечении в реанимации, сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

"Чаще всего в реанимации оказываются люди, которые не вакцинированы. В том числе пациенты с хроническими заболеваниями - бронхиальной астмой, сахарным диабетом и ожирением", - подчеркнули медики.

На сегодня 56,5% жителей Ишима и Ишимского района из группы риска поставили прививку от COVID-19. Всего же вакцинировались 31 тыс. 466 человек. Большая часть ишимцев привита вакциной Спутник V.

Медики напоминают, что пункты вакцинации открыты в каждой поликлинике. Кроме того, в выходные работает прививочный кабинет в поликлинике № 1, где можно вакцинироваться без предварительной записи и очередей.