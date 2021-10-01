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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области COVID-19 заболели 1,5 % привитых жителей 

Общество, 16:29 19 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области 1,5% жителей, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19, заболели и перенесли заболевание в более легкой форме, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Только спустя 21 день после постановки однокомпонентной вакцины или второй дозы двухкомпонентного препарата в организме человека формируются защитные антитела. Поэтому не забывайте соблюдать меры профилактики COVID-19 даже после вакцинации. Носите маски, следите за гигиеной рук, соблюдайте социальную дистанцию", - призвали специалисты.

В Тюменской области на 19 октября привито 633 тыс. человек, из них более 591 тыс. прошли полный курс вакцинации. Сделать прививку можно в поликлиниках, в ТЦ, в мобильных пунктах вакцинации. Запись доступна на едином портале государственных услуг, через регистратуру поликлиники по месту жительства, по номеру - 122.

Сведения о дополнительных пунктах вакцинации еженедельно публикуются на портале "Территория здоровья".

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# вакцинация , коронавирус

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