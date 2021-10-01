Более половины работников ПАТП № 1 в Тюмени вакцинировались от коронавируса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 50% работников тюменского ПАТП № 1 вакцинированы от COVID-19, многие работники прошли ревакцинацию. Ежедневно водители и кондукторы получают маски, антисептики для рук и хлорсодержащие таблетки для влажной обработки салона автобуса.

Как сообщает городская администрация, дезинфекция транспортного средства проводится после каждого рейса. Более того, перед выходом на линию сотрудники обязательно проходят утренний фильтр.

"Для всех сотрудников автотранспортных предприятий проводятся инструктажи по профилактике вирусных инфекций. При первых признаках инфекции сотрудник отстраняется от работы и направляется в медицинскую организацию", – рассказал гендиректор ТПАТП № Роман Шулепов.

Напомним, что в общественном транспорте продолжает действовать масочный режим. В целях безопасности в средствах индивидуальной защиты обязаны находиться как пассажиры, так и экипажи автобусов. Сообщите о нарушениях режима можно на горячую линию МКУ "Тюменьгортранс" по телефону 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).