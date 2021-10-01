Сотрудники тюменского центра "Красная гвоздика" ревакцинируются от COVID-19

| Фото: центр «Красная гвоздика» во ВКонтакте | Фото: центр «Красная гвоздика» во ВКонтакте

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90 % сотрудников центра оздоровления и реабилитации "Красная гвоздика" полностью вакцинированы от коронавирусной инфекции. Часть из них начали проходить этап ревакцинации, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

В учреждении принимают все необходимые меры для того, чтобы пребывание там было безопасным. Ежедневно все работники проходят медицинские осмотры и термометрию. Во всех помещениях и корпусах установлены бактерицидные облучатели закрытого типа, в свободном доступе находятся антисептики, используются средства индивидуальной защиты.

Для гостей заселение, отдых и реабилитация возможны только при наличии сертификата о вакцинации либо отрицательного ПЦР-теста и справки из поликлиники по месту жительства об отсутствии контактов с болеющими коронавирусом.