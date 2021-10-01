Тоболяков приглашают на вакцинацию против коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции

| Фото: Областная больница № 3 во ВКонтакте | Фото: Областная больница № 3 во ВКонтакте

Вакцинация против коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции пройдет возле ТРЦ "Жемчужина Сибири" в Тобольске 16 и 17 октября, сообщает Областная больница № 3.

Прививки против коронавируса и гриппа поставят всем желающим при наличии паспорта и СНИЛСа. Вакцинация против пневмококковой инфекции на бесплатной основе доступна для граждан старше 60 лет, а также имеющим хронические заболевания: сахарный диабет, бронхиальную астму, артериальную гипертонию, хроническую обструктивную болезнь легких и ишемическую болезнь сердца.

Люди до 60 лет или не входящие в группу риска могут поставить вакцину против пневмококка на платной основе, обратившись в отделение профилактики. Стоимость вакцины 2 тыс. 300 руб.