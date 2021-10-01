Пункт вакцинации от COVID-19 откроют в аэропорту Рощино с 29 октября

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Пункт вакцинации против коронавирусной инфекции откроют в медпункте тюменского международного аэропорта Рощино 29 октября. Тем, кто решил привиться, будут доступны три вида вакцины - "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "Спутник Лайт".

Об этом руководство воздушной гавани сообщает в своем аккаунте в Instagram.

"Вакцинация будет проводиться для сотрудников аэропорта, расположенных рядом с ним организаций и жителей Тюменской области. Пассажирам перед перелетом вакцинироваться не рекомендуется", - уточнили специалисты.

Пункт вакцинации будет работать с 9 до 17 часов. Сотрудникам аэропорта при себе необходимо иметь анкету и подписанный бланк добровольного согласия на вакцинацию, гостям аэропорта – СНИЛС, паспорт, полис обязательного медицинского страхования.

Анжела Лебедева