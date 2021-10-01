  • 26 октября 202126.10.2021вторник
  • USD70,1345
    EUR81,7418
  • В Тюмени -1..1 С 7 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пункт вакцинации от COVID-19 откроют в аэропорту Рощино с 29 октября

Общество, 10:05 26 октября 2021

аэропорт Рощино в Instagram, Алексей Туркин

Далее в сюжете В России утверждена форма сертификата о вакцинации от COVID-19

Пункт вакцинации против коронавирусной инфекции откроют в медпункте тюменского международного аэропорта Рощино 29 октября. Тем, кто решил привиться, будут доступны три вида вакцины - "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "Спутник Лайт".

Об этом руководство воздушной гавани сообщает в своем аккаунте в Instagram.

"Вакцинация будет проводиться для сотрудников аэропорта, расположенных рядом с ним организаций и жителей Тюменской области. Пассажирам перед перелетом вакцинироваться не рекомендуется", - уточнили специалисты.

Пункт вакцинации будет работать с 9 до 17 часов. Сотрудникам аэропорта при себе необходимо иметь анкету и подписанный бланк добровольного согласия на вакцинацию, гостям аэропорта – СНИЛС, паспорт, полис обязательного медицинского страхования.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аэропорт Рощино , вакцинация , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:28 26.10.2021В России утверждена форма сертификата о вакцинации от COVID-19
10:17 26.10.2021В Тюменской области увеличилось количество тестируемых на COVID-19
10:05 26.10.2021Пункт вакцинации от COVID-19 откроют в аэропорту Рощино с 29 октября
09:43 26.10.2021В Тюмени мигранты знакомятся с русским языком и культурой на бесплатных курсах