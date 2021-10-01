В Тюменской области ревакцинацию прошли 20 тыс. 900 человек

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

20 тыс. 900 жителей Тюменской области прошли ревакцинацию против коронавирусной инфекции. Чаще всего для этой процедуры применяется "Спутник Лайт".

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе со ссылкой на департамент здравоохранения.

"Те, кто прошел ревакцинацию, могут получить побочные действия вакцины, которые вполне допустимы. В целом, они мало отличаются от реакций на первую прививку", - отметили медики.

Напомним, ревакцинацию проходят те, кто прошел основной курс вакцины. Ее рекомендуют делать через полгода после последнего введения препарата.

Инфекционисты отмечают, что, в первую очередь COVID-19 люди заболевают в перерыве между первым и вторым компонентом вакцины и в первые три-четыре недели после введения второй части вакцины, когда иммунный ответ еще не до конца сформирован. Поэтому необходимо беречься, соблюдать все антиковидные меры.

Добавим, в Тюменской области с 18 октября объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий работников. На сегодня в регионе отмечен рост провакцинированных. По данным на 25 октября, количество жителей региона, привитых от ковида, выросло в 4,2 раза, в сравнении предыдущим недельным показателем.

Анжела Лебедева