В Тюменской области ревакцинацию прошли 20 тыс. 900 человек
20 тыс. 900 жителей Тюменской области прошли ревакцинацию против коронавирусной инфекции. Чаще всего для этой процедуры применяется "Спутник Лайт".
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе со ссылкой на департамент здравоохранения.
"Те, кто прошел ревакцинацию, могут получить побочные действия вакцины, которые вполне допустимы. В целом, они мало отличаются от реакций на первую прививку", - отметили медики.
Напомним, ревакцинацию проходят те, кто прошел основной курс вакцины. Ее рекомендуют делать через полгода после последнего введения препарата.
Инфекционисты отмечают, что, в первую очередь COVID-19 люди заболевают в перерыве между первым и вторым компонентом вакцины и в первые три-четыре недели после введения второй части вакцины, когда иммунный ответ еще не до конца сформирован. Поэтому необходимо беречься, соблюдать все антиковидные меры.
Добавим, в Тюменской области с 18 октября объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий работников. На сегодня в регионе отмечен рост провакцинированных. По данным на 25 октября, количество жителей региона, привитых от ковида, выросло в 4,2 раза, в сравнении предыдущим недельным показателем.
Анжела Лебедева