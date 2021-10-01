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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Студентов и сотрудников ТюмГУ вакцинируют в медсанчасти вуза

Общество, 09:05 28 октября 2021

Областная больница № 4 Ишима | Фото: Областная больница № 4 Ишима

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Сотрудники и студенты Тюменского госуниверситета могут пройти вакцинацию против COVID-19 в медико-санитарной части ТюмГУ (ул. Ленина, 23 (корпус Института социально-гуманитарных наук), сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Вакцинация в МСЧ ТюмГУ проводится вакциной "Спутник V" и "Спутник V" Лайт. Прививки ставят по вторникам и четвергам. На ближайшие даты - 28 октября и 2 ноября запись закрыта, на 9 и 11 ноября свободные места еще есть.

На вакцинацию при себе необходимо иметь паспорт (для иностранных граждан: паспорт + нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык (копия); СНИЛС; заранее заполненные согласие и анкету.

Для записи сотрудникам университета доступна гугл-форма.

Студенты могут записаться по телефону 597-400, доб. 11749, 11146 или прийти лично в медсанчасть.

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# вакцинация

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