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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Центр вакцинации на 900 человек в день открывают в Тюмени в Легкоатлетическом манеже

Общество, 19:22 31 октября 2021

администрации Ишима | Фото: администрации Ишима

Центр вакцинации с пропускной способностью - 900 человек в день - открывают в Тюмени в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) 1 ноября в 10 часов.

По информации регионального департамента здравоохранения, для удобства горожан организуют работу 11 постов, где можно будет вакцинироваться от COVID-19.

Сделать прививку от коронавируса можно вне зависимости от прикрепления к той или иной поликлинике. Центр вакцинации будет работать с 8 до 20 часов. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Подробней о работе мобильных пунктов вакцинации с 1 по 7 ноября можно узнать в группе "Территория здоровья" во ВКонтакте.

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# вакцинация

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