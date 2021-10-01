Центр вакцинации на 900 человек в день открывают в Тюмени в Легкоатлетическом манеже

| Фото: администрации Ишима | Фото: администрации Ишима

Центр вакцинации с пропускной способностью - 900 человек в день - открывают в Тюмени в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) 1 ноября в 10 часов.

По информации регионального департамента здравоохранения, для удобства горожан организуют работу 11 постов, где можно будет вакцинироваться от COVID-19.

Сделать прививку от коронавируса можно вне зависимости от прикрепления к той или иной поликлинике. Центр вакцинации будет работать с 8 до 20 часов. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Подробней о работе мобильных пунктов вакцинации с 1 по 7 ноября можно узнать в группе "Территория здоровья" во ВКонтакте.