Губернатор рассказал о самом крупном центре вакцинации в Тюмени

| Фото с личной страницы Александра Моора ВКонтакте | Фото с личной страницы Александра Моора ВКонтакте

Единый центр вакцинации от COVID-19 открылся в Легкоатлетическом манеже в Тюмени. Здесь представлены сразу все поликлиники города, работают 11 постов. Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор на личных страницах в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Инстаграм".

"Всех тюменцев встречают волонтеры, на входе измеряют температуру, дезинфицируют руки. Что важно, логистика пункта выстроена так, что потоки не пересекаются. Те, кого уже вакцинировали, уходят через отдельный выход", - написал глава региона.

Губернатор отметил, что в последнее время желающих сделать прививку от коронавируса стало больше. На некоторых пунктах наблюдались очереди. Площадь Легкоатлетического манежа позволяет этого избежать.

"Если вы еще не привились от коронавируса, призываю в нерабочие дни посетить пункты вакцинации. Они есть во всех поликлиниках и во многих общественных местах, например, в торговых центрах. Доступ к ним открыт и сейчас. Сегодня вакцинация — это самое эффективное средство борьбы против COVID-19", - подчеркнул Александр Моор.