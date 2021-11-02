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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

72,8% взрослого населения Вагайского района привились от COVID-19

Общество, 14:19 02 ноября 2021

ОБ № 4 Ишим | Фото: ОБ № 4 Ишим

Более 10 тыс. 30 человек, или 72,8% взрослого населения Вагайского района, прошли вакцинацию от COVID-19, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Десятитысячным жителем Вагайского района, сделавшим прививку от новой коронавирусной инфекции, стала будущая мама Зульхамида со сроком беременности 34 недели.

"Болеть коронавирусом не входит в мои планы, – сказала женщина, – поэтому в период сезонного подъёма заболеваемости я решила обезопасить себя и своего будущего малыша и сделать прививку от COVID-19".

По словам главного врача Областной больницы № 9 Дмитрия Бойко, осложнения, которые могут развиться у беременной женщины на фоне новой коронавирусной инфекции или гриппа, могут представлять серьёзную угрозу как для здоровья будущей матери, так и для плода. Женщина, привитая во время беременности, передаёт через плаценту своему плоду антитела как против COVID-19, так и против гриппа. Ребёнок, родившийся у вакцинированной мамы, получает иммунитет минимум на шесть месяцев.

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# Вагайский район , вакцинация , коронавирус

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