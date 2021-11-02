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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Коллективный иммунитет от COVID-19 сформирован в двух районах Тюменской области

Общество, 16:56 02 ноября 2021

Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

Более 100% от плана по вакцинации от COVID-19 выполнили в Нижнетавдинском и Ялуторовском районах, сообщает оперштаб.

Всего в Тюменской области на 2 ноября привиты против коронавируса 710 тыс. 201 человек, полный курс прошли 652 тыс. 152 жителя. Для создания коллективного иммунитета прививки от COVID-19 должны поставить 937 тыс. жителей, что составляет 80% от взрослого населения. Этих показателей регион может достичь к началу января 2022 года.

В настоящее время в регионе развернуты дополнительные пункты вакцинации. В частности, накануне начал работу Единый пункт вакцинации в Легкоатлетическом манеже. Здесь готовы принять до 900 человек ежедневно. Помимо этого прививки можно поставить в поликлинике по месту жительства. Актуальный график работы дополнительных пунктов вакцинации размещен на портале "Территория здоровья".

Екатерина Исаева

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# вакцинация , коронавирус

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