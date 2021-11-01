В Легкоатлетическом манеже в Тюмени можно поставить прививки от COVID-19 и гриппа

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

11 пунктов вакцинации развернуто в Легкоатлетическом манеже Тюмени исходя из потребностей жителей. Поставить прививку от COVID-19 могут все желающие при наличии паспорта, медицинского полиса и СНИЛС. Как рассказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова, в этом пункте вакцинации медицинские работники готовы принять до 900 человек в день.

"Приняли решение об увеличении пунктов вакцинации, изучили опыт других территорий. Имея такое замечательное учреждение, как Легкоатлетический манеж, который может одновременно принять достаточно большое количество наших граждан, мы развернули там одиннадцать пунктов вакцинации. Любой житель Тюмени, Тюменской области может прийти в Легкоатлетический манеж с 8 до 20 часов", - сказала она.

В Тюменской область есть все четыре вакцины, которые находятся в гражданском обороте, но Минздрав рекомендовал использовать "Спутник Лайт" только для повторной вакцинации. В связи с этим те, кто ставит прививку впервые и ранее не болел коронавирусом, могут поставить Спутник V, ЭпиВакКорону, КовиВак.

"Вакцина у нас есть в большом количестве. По желанию пациента мы привьем одним из тех препаратов, которые мы имеем. Минздрав внес изменения в правила вакцинации - "Спутник Лайт" теперь будем вводить на ревакцинацию либо тем, кто переболел", - уточнила она.

Также Легкоатлетическом манеже Тюмени можно пройти вакцинацию от гриппа.

Для обеспечения безопасности на входе всем измеряют температуру, обрабатывают руки антиспетиком. К этой работе активно подключились серебряные волонтеры, волонтеры-медики, событийные добровольцы, именно они строго следят за соблюдением масочного режима и направляют жителей к прививочным пунктам, рассказала куратор пункта вакцинации, руководитель регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алина Сунгатуллина.

"Это самый большой пункт вакцинации в Тюменской области. Здесь работает 11 пунктов, проводят вакцинацию от гриппа и от ковида. Первый пациент пришел еще до открытия центра. Мы анонсировали работу с 10 утра, а в 8 часов 30 минут пришли уже первые пациенты. Могу сказать, что люди идут равномерно", - сказала она.

Организаторы предусмотрели, чтобы очередей к кабинкам для вакцинации не было. Пациента провожают к медицинским работникам, когда они завершили прием предыдущего человека. Только за первые часы здесь поставили прививку более 60 человек. Пропускная способность - до 900 пациентов в сутки.

"Поставить прививку в Легкоатлетическом манеже - удобно. Здесь нет скопления людей, очередей. Здесь есть все вакцины. Работает регистратура и вся информация вносится в единую медицинскую систему - данные быстрее загрузятся на портал госуслуг", - добавила Сунгатуллина.

Напомним, поставить прививку от COVID-19 можно во всех поликлиниках Тюменской области, дополнительные пункты вакцинации развернуты в ТРЦ, в аэропорту Рощино и на других объектах. Актуальный график работы дополнительных пунктов вакцинации размещен на портале "Территория здоровья".

Екатерина Исаева