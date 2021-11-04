Вакцинация от коронавируса нужна для работы, отдыха и жизни, уверен Наиль Хакимов

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Вакцинация от COVID-19 нужна для работы, отдыха и жизни. Прививка защищает жизнь каждого из нас и жизнь окружающих.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" заявил исполнительный директор Тюменского регионального отделения "Опора России" Наиль Хакимов.

"Привился от ковида я летом. Сразу же после смерти коллеги. И о вакцинации сказал руководитель. И еще я планировал отдых. Поэтому взял и сделал прививку. С тех пор нисколько об этом не жалею", - сказал он.

Наиль Хакимов призывает жителей региона, которые еще размышляют над вопросом делать прививку от коронавирусной инфекции или нет, подумать о тех людях, с которыми они контактируют. Вакцинация - это ответственность, уверен он.

"Считаю, что это нужно сделать всем здравомыслящим людям. Просто кто-то это сделает осознанно и добровольно, а других жизнь заставит. Потому что сейчас без вакцинации от коронавируса будет намного сложней жить", - резюмировал исполнительный директор Тюменского регионального отделения "Опора России".

Напомним, сделать прививку от COVID-19 можно в поликлиниках региона, в мобильных пунктах, которые работают в торговых центрах. В Тюмени с 1 ноября в Легкоатлетическом манеже открыт центр вакцинации на 11 постов.

В Тюменской области за пять дней, с 30 октября по 3 ноября привились от ковида 26 тыс. 522 человека.

Анжела Лебедева