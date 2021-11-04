В Тюмени откроют центры вакцинации на стадионах, в спортшколах и детско-юношеских центрах

| Фото: со страницы Александра Моора ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора ВКонтакте

Три больших центра вакцинации откроются в Тюмени в понедельник, 8 ноября. Туда смогут прийти все желающие и поставить прививку от коронавируса.

Об этом в своих социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Опыт Единого центра вакцинации, который мы развернули в Легкоатлетическом манеже, оказался успешным. В день через него проходит до 700 человек, это каждый десятый сделавший прививку в регионе. Там много места, высокие потолки и есть возможность организовать социальную дистанцию", - отметил он.

Крупные центры вакцинации расположатся во Дворце творчества и спорта "Пионер", Центре олимпийской подготовки "Тюмень-Дзюдо" и на стадионе "Геолог" ФК "Тюмень".

Кроме того, небольшие пункты вакцинации откроются с понедельника в спортивных школах "Тура" и "Водник", детско-юношеском центре "Пламя", Центре спортивной гимнастики на ул. Ватутина, 1 и в Центре развития творчества детей и юношества "Грант".

"Пункты вакцинации в торговых центрах придется свернуть, поскольку вход туда теперь разрешен при наличии QR-кода", - подчеркнул Моор.

Он напомнил, что в конце октября и начале ноября регион набрал хорошие темпы по вакцинации.

"Призываю всех, кто еще не поставил прививку, сделать это. Напомню, только коллективный иммунитет поможет нам эффективно противостоять пандемии", - подытожил свою публикацию губернатор.