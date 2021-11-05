  • 5 ноября 20215.11.2021пятница
  • В Тюмени 2..4 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Массовая вакцинация поможет вернутся к привычной жизни , уверен педагог из Тобольска

Общество, 11:23 05 ноября 2021

из личного архива Владимира Целищева | Фото: из личного архива Владимира Целищева

Учителя, как и медицинские работники, находятся в повышенной зоне риска в пандемию. Им необходимо думать не только о своем здоровье, но и здоровье окружающих, уверен преподаватель истории и обществознания тобольской школы №13 Владимир Целищев.

"В это непростое для всего мира время нужно беречь себя и окружающих. Я работаю в социуме, и забочусь не только о своем здоровье, но и здоровье окружающих детей. Уверен, что массовая вакцинация поможет быстрее победить вирус", - сказал Владимир Целищев.

Он призвал жителей региона прививаться и рассказал о предстоящей ревакцинации.

"Скоро мне предстоит ревакцинация, я уже записался в очередь. В вакцине не сомневаюсь. Она запатентована, а я доверяю нашим ученым и врачам. Рекомендую всем поставить прививку, потому что только вместе мы сможем остановить вирус".

Евгений Новоселов

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцинация

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:09 05.11.2021Тюменские мастерицы воссоздадут рушники Ишимского района конца XIX века
14:00 05.11.2021Проверка в ТЦ "Порт" не выявила нарушений требований Роспотребнадзора
13:53 05.11.2021Дикие утки остались зимовать в Тюмени из-за благоприятных условий
13:47 05.11.2021Антиковидный щит: 9,5 тысяч жителей Тобольского района сделали прививку от COVID-19