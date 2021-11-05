Массовая вакцинация поможет вернутся к привычной жизни , уверен педагог из Тобольска

| Фото: из личного архива Владимира Целищева | Фото: из личного архива Владимира Целищева

Учителя, как и медицинские работники, находятся в повышенной зоне риска в пандемию. Им необходимо думать не только о своем здоровье, но и здоровье окружающих, уверен преподаватель истории и обществознания тобольской школы №13 Владимир Целищев.

"В это непростое для всего мира время нужно беречь себя и окружающих. Я работаю в социуме, и забочусь не только о своем здоровье, но и здоровье окружающих детей. Уверен, что массовая вакцинация поможет быстрее победить вирус", - сказал Владимир Целищев.

Он призвал жителей региона прививаться и рассказал о предстоящей ревакцинации.

"Скоро мне предстоит ревакцинация, я уже записался в очередь. В вакцине не сомневаюсь. Она запатентована, а я доверяю нашим ученым и врачам. Рекомендую всем поставить прививку, потому что только вместе мы сможем остановить вирус".

Евгений Новоселов