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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Попытки продажи QR-кодов будут жестко пресекаться, заявил Владимир Якушев

Политика, 20:43 08 ноября 2021

uralfo.gov.ru

Оперативно выявлять источники сообщений о продаже QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, и пресекать их реализацию поручил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

В Кургане следователи выявили преступную схему, по которой работник одной из поликлиник через посредников за денежное вознаграждение вносил заведомо ложные сведения в информационную систему о проведении вакцинации от COVID-19.

Работник поликлиники и два посредника задержаны, в отношении одного из злоумышленников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двое других находятся под подпиской о невыезде. Им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

"Мы будем жестко пресекать любые попытки продажи QR-кодов во всех регионах федерального округа. Предупреждаю: виновников ждет максимально серьезное наказание. Не могу оставить этот вопрос без контроля, потому что речь идет о жизни и здоровье людей", - заявил Владимир Якушев.

Полпред главы государства предупредил, что нести ответственность по всей строгости закона будут не только те, кто торгует QR-кодами, но и те, кто их приобретает.

Дополнительные проверки по фактам фальсификации QR-кодов пройдут всех регионах УФО.

Евгений Бабенко

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# вакцинация , Владимир Якушев , коронавирус

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