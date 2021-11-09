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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские активисты учат горожан пользоваться QR-кодами

Общество, 13:19 09 ноября 2021

фото регионального отделения "Молодой Гвардии" | фото регионального отделения "Молодой Гвардии"

Как пользоваться QR-кодами о вакцинации от коронавируса, показывают жителям Тюмени местные активисты. Ежедневно до 10 ноября они работают в торговых центрах "Гудвин", "Галерея Вояж" и "Премьер", сообщает региональное отделение "Молодой Гвардии".

Участники акции узнают, как и где найти свой QR-код о вакцинации, какими способами можно быстро сохранить подтверждение о вакцинации в приложениях "Яндекс" и "Госуслуги". Активисты "Молодой Гвардии" работают в торговых центрах с 13 до 15 часов, используя все необходимое для соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности.

Напомним, подтверждение о вакцинации предъявляется на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой устройства. С 8 ноября QR-код и паспорт требуются для посещения театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, а также фитнес-центров и спортклубов. Изменения касаются всех граждан старше 18 лет.

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# QR-код , Молодая гвардия , торговые центры

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