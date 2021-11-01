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Жителям Тюменской области доступны девять услуг сферы строительства на госуслугах

Общество, 14:30 10 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюменской области доступны девять услуг сферы строительства на портале "Госуслуги".

По информации ГУС Тюменской области, в личном кабинете пользователи портала могут заполнить и направить заявление на государственную экспертизу проектной документации или встать на учет как нуждающиеся в жилье.

"Ход рассмотрения заявления можно отследить как в личном кабинете, так и через уведомления на электронную почту. Результат оказания услуги так же доступен в электронном виде", - отметили специалисты.

Направить заявление в через госуслуги возможно только с использованием подтвержденной учетной записи ЕПГУ. О способах получения такой записи можно узнать на странице.

Работа по развитию массовых социально значимых услуг Тюменской области на портале продолжается. К концу 2021 г. жителям региона будет доступно 90 государственных и муниципальных услуг. Данное направление реализуется в соответствии с указом президента РФ № 474. Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, должна увеличиться до 95%. Это один из целевых показателей "Цифровой трансформации России".

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# портал Госуслуги , строительство

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