Тюменский бизнес призвали воспользоваться субсидией на российское ПО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Не упустить возможность приобрести отечественное программное обеспечение со скидкой в 50% призвал малый и средний бизнес региона директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

В прямом эфире в своем Instagram он рассказал о мерах господдержки, направленных на ускорение процессов цифровой трансформации субъектов МСП, в частности, о возмещении Российским фондом развития информационных технологий недополученных доходов правообладателями от предоставления российского облачного программного обеспечения предпринимателями по льготной цене. Список 14 аккредитованных вендоров уже доступен по ссылке, в будущем он будет пополняться.

Машуков подчеркнул, что действовать нужно оперативно, так как на все мероприятие выделен 1 млрд рублей, что довольно небольшая цифра в масштабах РФ, и приобрести ПО нужно до 27 декабря 2021 года. Если следовать предварительным расчетам Минцифры, они планируют предоставить скидку на приобретение ПО около 200 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, а всего в стране их около 6 млн. То есть, поддержкой смогут воспользоваться всего 3% представителей МСП.

"Форма поддержки и ее схема максимально простая, это хороший и понятный инструмент, его преимущество в том, что самому предпринимателю не нужно никуда заявляться и контактировать с органами власти. Единственное, с чем нужно разобраться, - это тот программный продукт, который будет приобретаться, а одним окном для получения скидки будет сам вендор, который продает вам ПО. Все взаимодействие с госвластью по возмещению скидки происходит на стороне вендора", - сообщил Антон Машуков.

Программное обеспечение, участвующее в программе господдержки, должно решать проблемы логистики, оптимизации работы с клиентами, документооборота, перевода бизнес-процессов в автоматический режим. Список вендоров не закрытый, Минцифры готово рассматривать новых претендентов, поэтому тюменских производителей ПО призвали присоединиться к этому проекту. Главные условия - программное обеспечение должно быть в реестре отечественного ПО Минцифры России и должно предоставляться с помощью облачной инфраструктуры. Подать заявку вендоры могут до 10 декабря на сайте.

Дарья Казакова