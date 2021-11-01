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Для малого и среднего бизнеса предлагается применить налоговую ставку в размере 2%

Экономика, 14:14 12 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для предприятий малого и среднего бизнеса Тюменской области, работающих по упрощенной системе налогообложения, в 2021 году предлагается применить налоговую ставку в размере 2% вместо 6% возможных по закону.

Соответствующий законопроект был рассмотрен на заседание комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам.

"Это крайне важно, - подчеркнула председатель комитета Оксана Величко. - Эта категория ведет деятельность в наиболее пострадавших от пандемии отраслях".

По мнению председателя комитета, рассмотренный законопроект подчеркивает внимание органов власти к предпринимательской среде.

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# малый и средний бизнес , налоги , облдума , Оксана Величко

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