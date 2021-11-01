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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На железнодорожном вокзале Тюмени провели дезинфекцию

Общество, 09:41 13 ноября 2021

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Сотрудники регионального МЧС в Тюмени провели дезинфекцию железнодорожного вокзала для предотвращения распространения COVID-19. Обработано более 11 тыс. кв. м.

Безопасные для здоровья человека и окружающей среды вещества распылили на поверхности во всех помещениях, которые посещают работники объекта и пассажиры.

Отметим, что 2021 году сотрудники ведомства уже проводили работу на вокзале, а также на объектах и в лечебных учреждениях в Ялуторовске, Ишиме и Заводоуковске.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , дезинфекция , железнодорожный вокзал

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