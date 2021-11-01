На железнодорожном вокзале Тюмени провели дезинфекцию

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Сотрудники регионального МЧС в Тюмени провели дезинфекцию железнодорожного вокзала для предотвращения распространения COVID-19. Обработано более 11 тыс. кв. м.

Безопасные для здоровья человека и окружающей среды вещества распылили на поверхности во всех помещениях, которые посещают работники объекта и пассажиры.

Отметим, что 2021 году сотрудники ведомства уже проводили работу на вокзале, а также на объектах и в лечебных учреждениях в Ялуторовске, Ишиме и Заводоуковске.