ТюмГУ присоединится к форуму "Трансформация образования. Подготовка кадров будущего"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководитель программы развития ТюмГУ Таисья Погодаева выступит на форуме "Трансформация образования. Подготовка кадров будущего".

Форум состоится в Москве 18 ноября. Среди ключевых тем и вопросов - образование в эпоху перемен: тренды, технологии, вызовы.

Крупнейшие игроки рынка образовательных услуг, руководители образовательных учреждений, директора корпоративных образовательных и HR структур, а также лидеры EdTech, инвесторы и эксперты дадут свое видение текущей трансформации отрасли.

Присоединиться к онлайн-трансляции форума можно по ссылке.