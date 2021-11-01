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ТюмГУ присоединится к форуму "Трансформация образования. Подготовка кадров будущего"

Общество, 15:13 13 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководитель программы развития ТюмГУ Таисья Погодаева выступит на форуме "Трансформация образования. Подготовка кадров будущего".

Форум состоится в Москве 18 ноября. Среди ключевых тем и вопросов - образование в эпоху перемен: тренды, технологии, вызовы.

Крупнейшие игроки рынка образовательных услуг, руководители образовательных учреждений, директора корпоративных образовательных и HR структур, а также лидеры EdTech, инвесторы и эксперты дадут свое видение текущей трансформации отрасли.

Присоединиться к онлайн-трансляции форума можно по ссылке.

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