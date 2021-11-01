В Тюменской области принимают заявки на конкурс социальных проектов "Время спорта"

| Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Открыт приём заявок на конкурс социальных проектов "Время спорта". У него три направления: "Спортивный двор", "Вместе к спортивным победам", "Молодые и дерзкие", и он — часть благотворительной программы ООО "Управляющая компания "Дина", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации, в т. ч. муниципальные учреждения, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, имеющие расчетный счет в банке без долговых обязательств, осуществляющие деятельность в городе Тюмень.

"Холдинг "Дина" на протяжении многих лет поддерживает ветеранов и одно из сообществ с детьми-инвалидами, и мы всегда предпочитали делать это тихо. Но времена меняются, и мы решили не только рассказывать о своих добрых делах, чтобы подать пример и привлечь внимание к социально незащищенным категориям жителей, но и освоить новый для нас формат социальной деятельности — грантовый конкурс для социальных проектов в сфере спорта", — говорит генеральный директор компании Иван Михайлов.

Срок подачи заявок на конкурс "Время спорта" заканчивается 8 декабря 2021 г. в 17 часов по тюменскому времени.

Скачать положение и форму заявки можно на сайте БФРГТ по ссылке.