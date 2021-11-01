Два надземных пешеходных перехода открыли на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Четыре новых надземных пешеходных перехода введут в эксплуатацию на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск в 2021 году. Два из них - у населенных пунктов Щербак и Сазоново - уже действуют, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В ГИБДД считают, что с разделением транспортных и пешеходных потоков удастся снизить число трагедий с участием пешеходов на трассах. В 2021 году число таких ДТП снизилось почти на треть. Произошло 18 ДТП, в них погибли 11 человек, еще семь ранены. Одним из условий безопасности являются надземные пешеходные переходы.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Для безопасности движения мы строим четырехполосные дороги с разделением транспортных потоков и исключением встречного разъезда транспорта. Мы не можем пустить пешеходов на автомагистрали с таким трафиком. Чтобы обезопасить людей, мы разделяем транспортные потоки, устанавливая современные надземные пешеходные переходы с лифтами, голосовой связью и освещением, комфортные и обеспечивающие безопасность людей", — рассказал директор филиала ФКУ "Уралуправтодор" в Тюмени Виталий Никифоров.

В 2021 году трасса Тюмень — Ханты-Мансийск стала четырехполосной. Разделительное ограждение продолжается до 147-го км. Строительство продолжится до Тобольска.