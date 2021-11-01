Двухмиллионному пассажиру аэропорта Рощино вручили подарки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Двухмиллионный пассажир международного аэропорта Рощино в 2021 году был зарегистрирован 16 ноября на рейсе Utair Тюмень - Красноярск. Юбилейным пассажиром стал Андрей Захаров, сообщает перевозчик.

Авиакомпания вручила ему сертификат на бесплатный перелет туда - обратно по любому направлению своей маршрутной сети, аэропорт — сертификат на бесплатное обслуживание в бизнес-зале.

"Аэропорт Тюмени — один из базовых для Utair. Мы рады видеть стабильный рост пассажиропотока на внутренних рейсах и поздравляем Рощино с очередным достижением — в этом году аэропорт встретил юбилейного пассажира на полтора месяца раньше, чем в доковидном 2019-м", — сказал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Генеральный директор аэропорта Игорь Лужбин отметил, что несмотря на кризисный 2020 год, пассажиропоток растет, пребывание пассажиров стараются сделать все более комфортным.

Всего в осенне-зимнем расписании Utair 22 маршрута из Тюмени: в Баку, Белоярский, Березово, Екатеринбург, Ереван, Игрим, Казань, Красноярск, Минеральные Воды, Москву, Нижневартовск, Новый Уренгой, Омск, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Советский, Сочи, Сургут, Урай, Уфу, Ханты-Мансийск.