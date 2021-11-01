В Тюменском перинатальном центре ежегодно выхаживают до 700 недоношенных малышей

| Фото: Елена Черницина | Фото: Елена Черницина

17 ноября отмечается День недоношенных детей. С начала 2021 года в Тюменской области около 4,5% детей родились недоношенными. Перинатальный центр оказывает помощь примерно 500-700 малышам в год. Медики начинают бороться за жизнь ребенка с 22 недель, если плод является жизнеспособным, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

В центре помощь оказывают всем жителям юга области. Из муниципалитетов женщин с малышами доставляют на специальном реанимобиле для новорожденных. В 2021 году он перевез более 200 малышей.

У малышей с маленькой массой тела много скрытых угроз здоровью, победить которые помогает высотехнологичная помощь. В первые дни жизни недоношенных детей, находящихся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии, отправляют в реанимацию. В Перинатальном центре организовано три этапа выхаживания: в первую реанимацию направляют только что родившихся, во второй реанимации они находятся до тех пор, пока не достигают состояния средней степени тяжести. После этого дети встречаются с мамами в отделении патологии новорожденных, где лежат до выписки. Здесь женщин учат правильно ухаживать за ребенком.

В департаменте здравоохранения отмечают, что в условиях пандемии COVID-19 качество медицинской помощи недоношенным новорожденным в регионе не снизилось и соответствует уровню лучших центров страны.