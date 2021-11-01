Авторов лучших фоторабот о Тобольске ждут денежные призы

| Фото: из сообщества "Департамент по культуре и туризму | Тобольск" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Департамент по культуре и туризму | Тобольск" во ВКонтакте

Стартовал прием работ на фотоконкурс "Новый Тобольск – какой он?". Победителей ждут денежные призы, сообщает администрация Тобольска.

Участники могут выбрать для себя номинацию: "Тобольск - город знаменитостей", "Тобольск событийный", "Достопримечательности Тобольска", "Из Тобольска на память", "Музеи Тобольска", "Тобольск хлебосольный", "Тобольск гостеприимный", "Досуг в Тобольске".

Для участия необходимо заполнить заявку и вместе с конкурсными работами и ссылками на них в социальных сетях с хештегом #новыйТобольсккакойон отправить на электронный адрес: visittobolsk@mail.ru. Прием продлится до 30 ноября.

Победителя определят в каждой номинации. Согласно положению, по итогам конкурса денежными призами наградят трех лауреатов: I, II, III степени.

С условиями можно ознакомиться по ссылке.