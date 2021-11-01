  • 17 ноября 202117.11.2021среда
  • USD72,5553
    EUR82,5244
  • В Тюмени -4..-6 С 6 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Авторов лучших фоторабот о Тобольске ждут денежные призы

Общество, 15:31 17 ноября 2021

из сообщества "Департамент по культуре и туризму | Тобольск" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Департамент по культуре и туризму | Тобольск" во ВКонтакте

Стартовал прием работ на фотоконкурс "Новый Тобольск – какой он?". Победителей ждут денежные призы, сообщает администрация Тобольска.

Участники могут выбрать для себя номинацию: "Тобольск - город знаменитостей", "Тобольск событийный", "Достопримечательности Тобольска", "Из Тобольска на память", "Музеи Тобольска", "Тобольск хлебосольный", "Тобольск гостеприимный", "Досуг в Тобольске".

Для участия необходимо заполнить заявку и вместе с конкурсными работами и ссылками на них в социальных сетях с хештегом #новыйТобольсккакойон отправить на электронный адрес: visittobolsk@mail.ru. Прием продлится до 30 ноября.

Победителя определят в каждой номинации. Согласно положению, по итогам конкурса денежными призами наградят трех лауреатов: I, II, III степени.

С условиями можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# номинации , Тобольск , фотоконкурс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:38 17.11.2021Роман Чуйко: введение QR-кодов - научно и законно обоснованная мера
16:27 17.11.2021В Тюменской области запустили профилактическую кампанию #НетМошенникам
16:16 17.11.2021Более 80% сотрудников Тюменского концертно-театрального объединения вакцинировались от COVID-19
16:05 17.11.2021В Тюменской области открыто 657 точек кэшаут